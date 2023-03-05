начнут матч в 06:30 в НХЛ, 05.03.2023.

Последний матч: «Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» 1:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис». Коэффициент ставки — 3.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Лос-Анджелес»).

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