начнут матч в 23:00 в регулярном сезоне НХЛ, 05.03.2023.

Последний матч: «Тампа-Бэй» — «Каролина» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:2 (победит «Каролина»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Каролина — Тампа-Бэй.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам