начнут матч в 02:00 в НХЛ, 05.03.2023.

Последний матч: «Питтсбург» — «Флорида» 7:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Флорида»).

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