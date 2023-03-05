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    Адмирал — Салават Юлаев: смотреть онлайн в прямом эфире

    05.03.2023 в 10:00 начнется матч в плей-офф КХЛ Адмирал — Салават Юлаев

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 10:00 05.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Адмирал — Салават Юлаев в плей-офф КХЛ.

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    Последний матч: «Салават Юлаев» — «Адмирал» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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