В 10:00 05.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф КХЛ.

Последний матч: «Салават Юлаев» — «Адмирал» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Адмирал» — «Салават Юлаев» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.48.

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