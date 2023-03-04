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    Вегас — Нью-Джерси: смотреть онлайн в прямом эфире

    04.03.2023 в 06:00 начнется матч в НХЛ Вегас — Нью-Джерси

    Хоккей НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на НХЛ
    Вегас и Нью-Джерси начнут матч в 06:00 в НХЛ, 04.03.2023.

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    Последний матч: «Нью-Джерси» — «Вегас» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вегас» — «Нью-Джерси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.63.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Нью-Джерси»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Вегас — Нью-Джерси.

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