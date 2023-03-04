В 17:00 04.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф КХЛ.

Последний матч: «Торпедо» — «Динамо» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торпедо» — «Динамо». Коэффициент ставки — 1.96 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Динамо»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Торпедо — Динамо.

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