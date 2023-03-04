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    Коламбус — Сиэтл: смотреть онлайн в прямом эфире

    04.03.2023 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Коламбус — Сиэтл

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 04.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Коламбус — Сиэтл в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Сиэтл» — «Коламбус» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Коламбус» — «Сиэтл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.35.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Коламбус — Сиэтл.

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