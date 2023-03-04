начнут матч в 05:00 в НХЛ, 04.03.2023.

Последний матч: «Эдмонтон» — «Виннипег» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эдмонтон» — «Виннипег». Коэффициент ставки — 2.65 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Эдмонтон»).

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