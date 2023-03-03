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    Сан-Хосе — Сент-Луис: смотреть онлайн в прямом эфире

    03.03.2023 в 06:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Сан-Хосе — Сент-Луис

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Сан-Хосе и Сент-Луис начнут матч в 06:30 в регулярном сезоне НХЛ, 03.03.2023.

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    Последний матч: «Сент-Луис» — «Сан-Хосе» 5:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.20.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Сент-Луис»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сан-Хосе — Сент-Луис.

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