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    Морозов: В этом сезоне КХЛ было много непредсказуемых результатов

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    Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что прошедший регулярный чемпионат Континентальной Хоккейной Лиги стал лучшим в истории лиги.

    Алексей Морозов
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    Алексей Морозов

    «Самое главное, что интрига жила до самого завершения регулярки. Команды менялись местами в турнирной таблице, и до финальной сирены последнего матча итоговое распределение мест и полный состав пар плей-офф были неизвестны.

    В этом сезоне было много непредсказуемых результатов, высокая плотность в таблице, особенно на Востоке. Стало больше игр, в которых всё решала только одна шайба.

    Всё это говорит о повышении напряжённости чемпионата и выравнивании сил. Это важная часть нашей стратегии развития — увеличение спортивной конкуренции.

    Для меня это был лучший регулярный чемпионат за время существования КХЛ. Многие отмечают, что регулярный чемпионат получился интересным и захватывающим.

    Это подтверждает, что наши решения дают результат, и нужно просто продолжать работать на выравнивание команд. И наконец-то мы сыграли все запланированные матчи — без остановок чемпионата, без коронавируса (улыбается). В этом сезоне перенесли на другие дни всего две игры.

    Хочется сказать большое спасибо болельщикам, что были с нами в течение регулярного чемпионата. Наконец-то все ограничения были сняты, и мы видим, как они возвращаются на трибуны.

    С течением сезона и ростом интриги посещаемость стала расти, особенно после новогодних праздников. Если в 2022 году посещаемость была в районе 5 тысяч человек в среднем на игре, то с наступлением новогодних праздников и до конца регулярки она выросла до 6 тысяч зрителей.

    Более четырёх миллионов болельщиков посмотрели матчи с трибун», — цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.

    1 марта 2023 года стартовали матчи плей-офф 1/4 финала конференций. В первой игровой день победы одержали «Адмирал», «Нефтехимик», «Витязь» и минское «Динамо».

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