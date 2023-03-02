В 17:00 02.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф КХЛ.

Последний матч: «Сибирь» — «Авангард» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Авангард»).

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