начнут матч в 04:00 в регулярном сезоне НХЛ, 01.03.2023.

Последний матч: «Лос-Анджелес» — «Виннипег» 4:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Виннипег» — «Лос-Анджелес». Коэффициент ставки — 3.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Виннипег»).

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