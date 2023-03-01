Последний матч: «Монреаль» — «Сан-Хосе» 0:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сан-Хосе» — «Монреаль». Коэффициент ставки — 4.70.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Монреаль»).
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