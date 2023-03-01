начнут матч в 04:00 в регулярном сезоне НХЛ, 01.03.2023.

Последний матч: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Миннесота» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Миннесота» — «Нью-Йорк Айлендерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.28 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Нью-Йорк Айлендерс»).

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