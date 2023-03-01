начнут матч в 05:00 в регулярном сезоне НХЛ, 01.03.2023.

Последний матч: «Бостон» — «Калгари» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Калгари» — «Бостон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Бостон»).

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