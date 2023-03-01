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    Баффало — Коламбус: смотреть онлайн в прямом эфире

    01.03.2023 в 03:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Баффало — Коламбус

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Баффало и Коламбус начнут матч в 03:30 в регулярном сезоне НХЛ, 01.03.2023.

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    Последний матч: «Коламбус» — «Баффало» 4:9. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Баффало»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Баффало — Коламбус.

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