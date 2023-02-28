ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданПочеттино, Зидан и еще четыре тренера для «Челси» на случай увольнения Поттера
  • 15:19
    • Федерация шахмат России перешла в состав Азиатской шахматной федерации
  • 20:21
    • Роналду признали лучшим футболистом февраля в чемпионате Саудовской Аравии
  • 19:30
    • Владельцы «Манчестер Юнайтед» не хотят продавать клуб по предложенной цене
  • 14:51
    • Хачанов не смог пройти первый круг на турнире в Дубае
    Все новости спорта

    Бывший пресс–секретарь IIHF предрекает КХЛ отток легионеров

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ
    Бывший пресс–секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг считает, что у КХЛ в будущем могут быть серьезные проблемы.

    Шимон Шемберг (слева)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Шимон Шемберг (слева)

    Он предрекает лиге финансовые трудности из-за санкций. Это приведет к уходу легионеров.

    «Что будет дальше с КХЛ? Это невозможно предсказать, но можно уверенно спрогнозировать, что из–за финансовых санкций у российских клубов возникнут трудности. Аналогичная ситуация с падением рубля, который уже потерял почти половину своей стоимости.

    В то же время, нельзя оценить, является ли уход из КХЛ рижского "Динамо" и "Йокерита" окончательным, здесь есть знаки вопроса. Но можно с уверенностью сказать, что легионеров в КХЛ в будущем станет еще меньше», — отметил Шемберг в интервью isport.cz.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет в туринском дерби?
  • «Ювентус» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Манчестер Сити» забьет и… пропустит?!
  • «Бристоль Сити» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Увеличит ли «Арсенал» отрыв от «Манчестер Сити»?
  • «Арсенал» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.78
  • Экспресс дня 28 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Кремонезе — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.47
  • Прогноз на матч Хьюстон — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие