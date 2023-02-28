Бывший пресс–секретарь IIHF предрекает КХЛ отток легионеров

Бывший пресс–секретарь Международной федерации хоккеясчитает, что у КХЛ в будущем могут быть серьезные проблемы.

Он предрекает лиге финансовые трудности из-за санкций. Это приведет к уходу легионеров.

«Что будет дальше с КХЛ? Это невозможно предсказать, но можно уверенно спрогнозировать, что из–за финансовых санкций у российских клубов возникнут трудности. Аналогичная ситуация с падением рубля, который уже потерял почти половину своей стоимости.

В то же время, нельзя оценить, является ли уход из КХЛ рижского "Динамо" и "Йокерита" окончательным, здесь есть знаки вопроса. Но можно с уверенностью сказать, что легионеров в КХЛ в будущем станет еще меньше», — отметил Шемберг в интервью isport.cz.