В 03:00 30.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч между собой: «Оттава» — «Вашингтон» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Вашингтон»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вашингтон — Оттава.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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