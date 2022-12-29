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    Сиэтл — Калгари. Смотреть онлайн в прямом эфире

    29.12.2022 в 06:00 начнется матч в НХЛ Сиэтл — Калгари

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Сиэтл и Калгари начнут матч в 06:00 в НХЛ, 29.12.2022.

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    Последний матч между собой: «Калгари» — «Сиэтл» 4:5 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Сиэтл»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сиэтл — Калгари.

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