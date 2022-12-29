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    Нью-Джерси — Бостон. Смотреть онлайн в прямом эфире

    29.12.2022 в 03:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Нью-Джерси — Бостон

    Хоккей НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на НХЛ
    В 03:30 29.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Нью-Джерси — Бостон в регулярном сезоне НХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Нью-Джерси» — «Бостон» 3:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Бостон». Коэффициент ставки — 4.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Бостон»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Джерси — Бостон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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