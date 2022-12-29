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    Адмирал — Амур. Смотреть онлайн в прямом эфире

    29.12.2022 в 12:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Адмирал — Амур

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Адмирал и Амур начнут матч в 12:30 в регулярном сезоне КХЛ, 29.12.2022.

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    Последний матч между собой: «Амур» — «Адмирал» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Адмирал» — «Амур». Коэффициент ставки — 2.02.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Адмирал»).

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