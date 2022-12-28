Последний матч между собой: «Барыс» — «Сибирь» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сибирь» — «Барыс». Коэффициент ставки — 2.11.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:5.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:5 (победит «Барыс»).
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