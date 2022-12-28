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    Оттава — Бостон. Смотреть онлайн в прямом эфире

    28.12.2022 в 03:00 начнется матч в НХЛ Оттава — Бостон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Оттава и Бостон начнут матч в 03:00 в НХЛ, 28.12.2022.

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    Последний матч между собой: «Оттава» — «Бостон» 7:5 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Оттава»).

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