В 19:00 28.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч между собой: «Локомотив» — «Куньлунь Ред Стар» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Локомотив»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Куньлунь Ред Стар — Локомотив.

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