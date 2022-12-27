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    Амур — Адмирал. Смотреть онлайн в прямом эфире

    27.12.2022 в 12:00 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Амур — Адмирал

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Амур и Адмирал начнут матч в 12:00 в регулярном сезоне КХЛ, 27.12.2022.

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    Последний матч между собой: «Амур» — «Адмирал» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Амур» — «Адмирал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Амур»).

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