Марат Хайруллин признан лучшим нападающим недели КХЛ

КХЛ определила лучших игроков прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем был признан Иван Кульбаков из «Торпедо». Голкипер принимал участие с 3-х матчах на прошедшей неделе, в которых одержал 3 победы. Кульбаков отразил 96,70% бросков при коэффициенте надежности 0.98.

Лучшим защитником признали Андрея Миронова из «Динамо». Хоккеист набрал 4 (3+1) очка в трех матчах недели при показателе полезности «+4». Дважды Миронов забивал победные шайбы — в матче против минского «Динамо» и «Трактора».

Лучшим нападающим КХЛ признала Марата Хайруллина из СКА. Форвард забил 4 гола в трех матчах игровой недели при показателе полезности «+4». Хайруллин оформил два дубля в матчах с «Витязем» и «Спартаком».

Лучшим новичком назвали Владислава Фирстова из «Торпедо», который набрал 3 (1+2) очка в 3-х матчах недели. В игре против «Витязя» форвард отметился победным голов в ворота соперника.