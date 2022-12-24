начнут матч в 06:00 в регулярном сезоне НХЛ, 24.12.2022.

Последний матч между собой: «Вегас» — «Сент-Луис» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:6 (победит «Сент-Луис»).

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