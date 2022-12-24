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    Вашингтон — Виннипег. Смотреть онлайн в прямом эфире

    24.12.2022 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Вашингтон — Виннипег

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Вашингтон и Виннипег начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 24.12.2022.

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    Последний матч между собой: «Виннипег» — «Вашингтон» 2:5 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вашингтон» — «Виннипег» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.90.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Вашингтон»).

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