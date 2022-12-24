начнут матч в 03:00 в НХЛ, 24.12.2022.

Последний матч между собой: «Баффало» — «Тампа-Бэй» 5:6 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Баффало» — «Тампа-Бэй». Коэффициент ставки — 2.93 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Тампа-Бэй»).

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