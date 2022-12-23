В 06:30 23.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч между собой: «Миннесота» — «Сан-Хосе» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сан-Хосе» — «Миннесота». Коэффициент ставки — 3.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сан-Хосе — Миннесота.

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