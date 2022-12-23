начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 23.12.2022.

Последний матч между собой: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» 3:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.29 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Нью-Йорк Рейнджерс»).

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