В 17:00 23.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч между собой: «Металлург Мг» — «Сибирь» 4:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Металлург Мг» — «Сибирь». Коэффициент ставки — 2.04 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Сибирь»).

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