Последний матч между собой: «Металлург Мг» — «Сибирь» 4:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Металлург Мг» — «Сибирь». Коэффициент ставки — 2.04.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Сибирь»).
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