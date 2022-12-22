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    Детройт — Тампа-Бэй. Смотреть онлайн в прямом эфире

    22.12.2022 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Детройт — Тампа-Бэй

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Детройт и Тампа-Бэй начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 22.12.2022.

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    Последний матч между собой: «Тампа-Бэй» — «Детройт» 2:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Детройт» — «Тампа-Бэй». Коэффициент ставки — 2.14.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:4.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 4:4.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Детройт — Тампа-Бэй.

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