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    Даллас — Эдмонтон. Смотреть онлайн в прямом эфире

    22.12.2022 в 05:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Даллас — Эдмонтон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 05:30 22.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Даллас — Эдмонтон в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч между собой: «Эдмонтон» — «Даллас» 2:6 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Даллас» — «Эдмонтон». Коэффициент ставки — 2.53.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Даллас»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Даллас — Эдмонтон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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