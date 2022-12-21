ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиМесси, Мбаппе, японцы и Марокко. Топ-10 героев ЧМ-2022
  • 21:55
    • Дубль Готовца помог «Динамо» победить «Спартак»
  • 19:56
    • Месси посвятил победу на ЧМ-2022 Диего Марадоне
  • 19:32
    • «Оренбург» подтвердил уход Сычевого в «Крылья Советов»
  • 18:54
    • Осинькин: Вероятность перехода Пиняева в «Локомотив» очень высока
    Все новости спорта

    Сан-Хосе — Калгари. Смотреть онлайн в прямом эфире

    21.12.2022 в 06:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Сан-Хосе — Калгари

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Сан-Хосе и Калгари начнут матч в 06:30 в регулярном сезоне НХЛ, 21.12.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Сан-Хосе» — «Калгари» 2:5 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сан-Хосе» — «Калгари». Коэффициент ставки — 4.00.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Сан-Хосе»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сан-Хосе — Калгари.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На своем льду «Локомотив» разберет «Ак Барс»
  • «Локомотив» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • В очередном раунде «армейского» дерби стоит поверить в питерцев
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Ожидаем «верховой» поединок?!
  • «Валенсия» — «АЗ Алкмар». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.84
  • Экспресс дня 21 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Локомотив — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Валенсия — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Бадоса — Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Джокович — Кирьос
  • Теннис
  • Сегодня в 19:35
    •  13.00
  • Прогноз на матч Денвер — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Даллас — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие