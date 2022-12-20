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    Вашингтон — Детройт. Смотреть онлайн в прямом эфире

    20.12.2022 в 03:00 начнется матч в НХЛ Вашингтон — Детройт

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 20.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Вашингтон — Детройт в НХЛ.

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    Последний матч между собой: «Детройт» — «Вашингтон» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Вашингтон»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вашингтон — Детройт.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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