начнут матч в 04:00 в НХЛ, 19.12.2022.

Последний матч между собой: «Сиэтл» — «Виннипег» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сиэтл» — «Виннипег». Коэффициент ставки — 3.33 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Виннипег»).

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