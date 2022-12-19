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    Каролина — Питтсбург. Смотреть онлайн в прямом эфире

    19.12.2022 в 01:00 начнется матч в НХЛ Каролина — Питтсбург

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Каролина и Питтсбург начнут матч в 01:00 в НХЛ, 19.12.2022.

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    Последний матч между собой: «Питтсбург» — «Каролина» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:6.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:6 (победит «Питтсбург»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Каролина — Питтсбург.

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