В 03:30 19.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч между собой: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Чикаго» 2:5 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Чикаго»).

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