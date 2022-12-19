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    Автомобилист — Адмирал. Смотреть онлайн в прямом эфире

    19.12.2022 в 17:00 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Автомобилист — Адмирал

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Автомобилист и Адмирал начнут матч в 17:00 в регулярном сезоне КХЛ, 19.12.2022.

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    Последний матч между собой: «Автомобилист» — «Адмирал» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Автомобилист» — «Адмирал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.04.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Адмирал»).

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