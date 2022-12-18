В 06:00 18.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч между собой: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вегас» 3:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Вегас»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вегас — Нью-Йорк Айлендерс.

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