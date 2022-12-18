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    Нью-Джерси — Флорида. Смотреть онлайн в прямом эфире

    18.12.2022 в 03:30 начнется матч в НХЛ Нью-Джерси — Флорида

    Хоккей НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на НХЛ
    Нью-Джерси и Флорида начнут матч в 03:30 в НХЛ, 18.12.2022.

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    Последний матч между собой: «Нью-Джерси» — «Флорида» 6:7 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Флорида»).

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