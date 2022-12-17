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    Калгари — Сент-Луис. Смотреть онлайн в прямом эфире

    17.12.2022 в 05:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Калгари — Сент-Луис

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 05:00 17.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Калгари — Сент-Луис в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч между собой: «Калгари» — «Сент-Луис» 4:6 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Калгари»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Калгари — Сент-Луис.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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