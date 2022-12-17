начнут матч в 21:00 в НХЛ, 17.12.2022.

Последний матч между собой: «Детройт» — «Оттава» 1:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Детройт» — «Оттава» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 7:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 7:3 (победит «Детройт»).

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