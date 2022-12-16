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    Вашингтон — Даллас. Смотреть онлайн в прямом эфире

    16.12.2022 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Вашингтон — Даллас

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Вашингтон и Даллас начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 16.12.2022.

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    Последний матч между собой: «Даллас» — «Вашингтон» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вашингтон» — «Даллас». Коэффициент ставки — 1.91.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Вашингтон»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Вашингтон — Даллас.

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