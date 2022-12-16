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    Эдмонтон — Сент-Луис. Смотреть онлайн в прямом эфире

    16.12.2022 в 05:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Эдмонтон — Сент-Луис

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 05:00 16.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Эдмонтон — Сент-Луис в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч между собой: «Сент-Луис» — «Эдмонтон» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эдмонтон» — «Сент-Луис». Коэффициент ставки — 2.00.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Эдмонтон»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Эдмонтон — Сент-Луис.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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