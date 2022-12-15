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    Оттава — Монреаль. Смотреть онлайн в прямом эфире

    15.12.2022 в 03:00 начнется матч в НХЛ Оттава — Монреаль

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 15.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Оттава — Монреаль в НХЛ.

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    Последний матч между собой: «Оттава» — «Монреаль» 6:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Оттава» — «Монреаль». Коэффициент ставки — 2.33.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:5.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:5 (победит «Монреаль»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Оттава — Монреаль.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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