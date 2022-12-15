В 06:00 15.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч между собой: «Калгари» — «Ванкувер» 6:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Калгари» — «Ванкувер». Коэффициент ставки — 3.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:2 (победит «Калгари»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Калгари — Ванкувер.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам