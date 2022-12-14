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    Сан-Хосе — Аризона. Смотреть онлайн в прямом эфире

    14.12.2022 в 06:30 начнется матч в НХЛ Сан-Хосе — Аризона

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Сан-Хосе и Аризона начнут матч в 06:30 в НХЛ, 14.12.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Аризона» — «Сан-Хосе» 5:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Аризона»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сан-Хосе — Аризона.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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