В 05:00 14.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч между собой: «Филадельфия» — «Колорадо» 5:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Колорадо» — «Филадельфия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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